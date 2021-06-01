شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال عن اعتزالها الفن: بقيت بحب قعدة البيت وأحفادي كل حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ميمى جمال، عن كواليس مسرحية "الدلوعة"، التي شاركت فى بطولتها مع الفنانة الراحلة مارى منيب، وقالت ميمى جمال، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على On: "بدأت عروض المسرحية لقيت مارى منيب عاوزانى في الغرفة وقالت لى إنتي إيه خايلتيني رايحة جاية في العرض، وأنا عندي إيفيهات برميها في الصالة وإنتي رايحة جاية بتكسري إيفهاتي لما أكون بكلم على المسرح متفضليش رايحة جاية قدامى خلتنى رديت عليها وقلتلها: أنا عاوزه اتعلم منك وهنفذ كل أوامرك وبعد الموقف ده بقى بينا علاقة صداقة كبيرة".

وأضافت ميمى جمال: "ابتعدت عن التمثيل بعد فيلم لف ودوران للنجم أحمد حلمى، وقعدت فترة أفكر أرجع مرجعش أرجع مسرح سينما أنا خدت على قعدة البيت، وبطلع الساحل بمزاجي بقعد على البحر، ومش بلتزم بمواعيد، وعندى 3 أحفاد هم كل حياتى، كنت حاسة إنى مش عاملة معاهم حاجة وأنا بشتغل وورايا تصوير".

وقدمت الفنانة ميمى جمال ما يزيد على 490 عملا فنيا بين الدراما والسينما، كان أبرزها في السينما "أقوى من الحب، البعض يذهب للمأذون مرتين، شيء من الحب، لف ودوران، وفى الدراما "أهلا بالسكان، ساكن قصادى، كيد النسا، الباطنية، عائلة الحاج متولى"، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسرحيات منها " مسرحية نمرة 2 يكسب، مسرحية العبيط، الحرامية أهم، أصل وخمسة، القشاش".