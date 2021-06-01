شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى مخرجًا لمسرحية "الزيارة" على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تألقه في موسم دراما رمضان ممثلاً في "الاختيار2" و"اللي مالوش كبير " يخرج الفنان أحمد الرافعي مسرحية "الزيارة" من الأدب العالمي، تأليف ليبر ستلي، المسرحية ستكون ضمن خطة البيت الفني للمسرح خلال شهر أغسطس وستقدم بقاعة صلاح عبد الصبور.

الفنان أحمد الرافعي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وشارك من قبل في الكثير من العروض المسرحية ممثلاً ومخرجًا ولكنه لفت الانتباه مؤخرًا في شخصية الإرهابي التكفيري (عمر رفاعي سرور) الذي ظهر أيضًا في الجزء الثاني من المسلسل.

آخر مشاركات أحمد الرافعي في المسرح كانت من خلال العرض المسرحي "روح" الذي قدم علي مسرح الطليعة ونال نجاحا كبيرا وقدم خلاله شخصية "الموت" وكان من عوامل نجاح العرض بأدائه السهل الممتنع لشخصية صعبة كانت محور الحدث الرئيسي في المسرحية.

شارك من قبل أيضًا في عدة أعمال منها: (الأزهر، لا تطفئ الشمس، خطوات الشيطان، خيط رفيع، رماد، الجماعة 2، قضاة عظماء، استيفا، ولاد السيدة، اسرار عائلية، خيبر، علماء المسلمين، سقوط الخلافة، عزيز علي القلب)