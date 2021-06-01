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شكرا لقرائتكم خبر عن موقع جى كيو يكشف مشاركة محمد كريم مع بروس ويليز فى فيلم A Day to Die والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف موقع مجلة GQ عن مشاركة النجم محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز.
وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى "إنستجرام" و"فيس بوك"، حيث كتب: "أخيرا دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة.. حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم أكشن كبير من خلال وقوفي أدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم "بروس ويليز" واللي استمتعت جدا بالشغل معاه".
وأضاف النجم محمد كريم: "سعيد جدا بأني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا، لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري.. دعواتكم".
فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.
محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا علي منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطورعلاقته بابنه.
فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.
بروس ويليز ومحمد كريم
بروس ويليز ومحمد كريم
بروس ويليز ومحمد كريم
بروس ويليز ومحمد كريم
محمد كريم
بروس ويليز ومحمد كريم
محمد كريم