ميمي جمال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن فترة مرض زوجها الفنان الكبير حسن مصطفى، حتى رحيله عن عالمنا في 19 مايو 2015، لافتة إلى أنها ابتعدت عن التمثيل إثر ذلك.

وقالت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON: "لما تعب مكنش ينفع أسيبه وأروح أمثل، فضلت تحت رجله في العناية المركزة 28 يوما".

أضافت: "آخر حاجة بينا لقاني حاطة إيدي على خدي، فنادي عليّا وقالي يا ميمي نزلي إيدك من على خدك هتحطيها كده كتير بعدين، قولتله ليه بتقول كده؟ قالي بقولك يعني بلاش تعملي كده، قولتله حاضر".

تابعت: "قالي ممكن أشرب؟ قولتله حاضر، قمت جبتله ميه من الثلاجة وشرب وشكرني، روحت قعدت على الكنبة لقيته اتوفى، آخر شربة ميه أنا ادتهاله وربنا أراد".

ميمي جمال بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "أقوى من الحب" عام 1953 وهي ابنة 9 سنوات، وهو من إخراج عز الدين ذو الفقار، وتأليف محمد كامل حسن المحامي، وبطولة النجوم: شادية، عماد حمدي، مديحة يسري، زينات صدقي، وحسن البارودي وغيرهم.

بينما آخر أعمال ميمي جمال فيلم "لف ودوران" مع النجوم: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.