ميرهان حسين بالأسود ودانييلا رحمة بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها بفستان قصير، وتجلس على سلم المنزل.

محمد رمضان

أما الفنان محمد رمضان، فنشر صورة له ظهر خلالها وهو يحتسي القهوة، وعلّق عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "ثقة في الله نجاح".

حسني شتا

ونشر الفنان حسني شتا، صورة له عبر "إنستجرام"، وعلّق: "ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب أوي ويانا، ‏ولا إحنا عشان بنحبك، تشتري وتبيع في هوانا".

ياسمين رحمي

ونشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة لها عبر "إنستجرام" مع الفنانة شيماء سيف من كواليس مسلسل "في بيتنا روبوت"، وروجت لإعادة عرضه على قنوات dmc.

محمد عطية

ونشر الفنان محمد عطية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له على الشاطئ في مدينة دهب.

ديانا حداد

ونشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة لها من أمام متحف دبي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "تحفة معمارية ولا أروع.. متحف دبي".

إنجي المقدم

ونشرت الفنانة إنجي المقدم صورة لها بالأزرق عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "كن نفسك.. لا يوجد أحد أفضل".

ميرهان حسين

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها باللون الأسود.

مصطفى خاطر

ونشر مصطفى خاطر، صورة له مع قطته عبر "إنستجرام"، وعلق باسمها: "Tuna".

هيدي كرم

ونشرت الفنانة هيدي كرم صورة لها بـ"الموف" عبر حسابها على موقع "إنستجرام".