محمد كريم يقابل بروس ويليز في فيلم A Day to Die

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان محمد كريم، عن مشاركته في بطولة فيلم جديد بهوليوود، يجمعه بالفنان العالمي ونجم الأكشن بروس ويليز، ويحمل اسم "a day to die".

ونشر كريم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، صورة من حوار أجراه مع موقع مجلة GQ كاشفا عن تفاصيل الفيلم الذي يتولى إخراجه المخرج الأمريكي ويز ميللر.

وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وكتب تعليقا على صور له من الفيلم "أخيراً دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة.. حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم اكشن كبير من خلال وقوفي أدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم بروس ويليز واللي استمتعت جداً بالشغل معاه".

وتابع "سعيد جداً اني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري.. دعواتكم".

محمد كريم شارك في فيلم "A Score To Settle"، بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج، والمعروض حالياً على المنصات الرقمية العالمية، تدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج.