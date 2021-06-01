محمد كريم يقابل بروس ويليز في فيلم A Day to Die

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن الفنان محمد كريم، عن مشاركته في بطولة فيلم جديد بهوليوود، يجمعه بالفنان العالمي ونجم الأكشن بروس ويليز، ويحمل اسم "a day to die".
ونشر كريم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، صورة من حوار أجراه مع موقع مجلة GQ كاشفا عن تفاصيل الفيلم الذي يتولى إخراجه المخرج الأمريكي ويز ميللر.
وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وكتب تعليقا على صور له من الفيلم "أخيراً دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة.. حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم اكشن كبير من خلال وقوفي أدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم بروس ويليز واللي استمتعت جداً بالشغل معاه".
وتابع "سعيد جداً اني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري.. دعواتكم".
محمد كريم شارك في فيلم "A Score To Settle"، بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج، والمعروض حالياً على المنصات الرقمية العالمية، تدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.
فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج.