"السيد بدير قالنا كده مينفعش".. ميمي جمال تروي قصة زواجها من حسن مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن زوجها الفنان الكبير الراحل حسن مصطفى، لافتة إلى أنهما اقتربا من بعضهما كأصدقاء منذ عملهما في ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "مطرب العواطف" عام 1963.

وقالت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON، إن "مصطفى" كان في تلك الفترة متزوجا من أخرى، حتى أخبرها أنه انفصل عن زوجته بعدما أنجب ابنته الكبرى "سمية".

وأضافت: "بعدما بدأت الأقاويل تتردد حول علاقتنا، السيد بدير قالنا إيه الكلام اللي بسمعه ده؟ قولتله إحنا أصحاب، قالي كده مينفعش.. بعدها حسن عرض عليّا الزواج وأمي كانت رافضة عشان هو كان أكبر مني في السن، ولكن أنا وافقت وكنت عايزة يكون ليّا ظهر في الوسط الفني".

تابعت: "أنا متجوزتش غير حسن مصطفى، اتجوزنا سنة 1966، هي جوازة واحدة العمر كله، ورفضت أني أخلف في الأول، لحد ما لقيت أن جنبي راجل طيب وحنين، وربنا رزقني بتوأم زي القمر، واتفقنا أننا لازم ننجح الجوازة دي".

ميمي جمال بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "أقوى من الحب" عام 1953 وهي ابنة 9 سنوات، وهو من إخراج عز الدين ذو الفقار، وتأليف محمد كامل حسن المحامي، وبطولة النجوم: شادية، عماد حمدي، مديحة يسري، زينات صدقي، وحسن البارودي وغيرهم.

بينما آخر أعمال ميمي جمال فيلم "لف ودوران" مع النجوم: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.