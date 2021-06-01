ميمي جمال: رجعت عربون "راجل وست ستات" بسبب إصابة أمي بالزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها توقفت عن التمثيل لفترة بعد إصابة والدتها بمرض الزهايمر، حيث فضلت البقاء جوارها لمراعاتها صحيا.

أضافت ميمي، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON: "في فترة مرض والدتي دي ضاع مني أعمال كتير، بس بكامل إرادتي، يعني مثلا مسلسل (راجل وست ستات) كلموني بعد وفاة الفنانة زيزي مصطفى (12 فبراير 2008) عشان أقدم دور الأم، وروحت وقابلت أمير شوقي واتفقت مع المخرج أسد فولادكار وأخدت عربون".

تابعت: "بعد ما روحت البيت لقيت ماما وهي قاعدة جنبي بتقولي (أومال فين ميمي؟)، وأنا قاعدة جنبها، لما وصلت المسألة لكده قولت مش هضمن أجيب واحدة تقعد بيها، وروحت اعتذرت ورجعت العربون، دي أمي ومقدرش أسيبها".

ميمي جمال بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "أقوى من الحب" عام 1953 وهي ابنة 9 سنوات، وهو من إخراج عز الدين ذو الفقار، وتأليف محمد كامل حسن المحامي، وبطولة النجوم: شادية، عماد حمدي، مديحة يسري، زينات صدقي، وحسن البارودي وغيرهم.

بينما آخر أعمال ميمي جمال كان فيلم "لف ودوران" مع: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.