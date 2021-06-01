تامر أمين: ميرفت أمين تشعر بالوحدة بعد رحيل رجاء الجداوي ومرض دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعرب الإعلامي تامر أمين، مساء الاثنين، عن تمنيه الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز والتي تعاني صحيا منذ أكثر من 30 يوما.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "النجمة دلال عبدالعزيز مازالت تعاني وحالتها حرجة وغير مستقرة.. ياريت تدعو لها بالشفاء والرحمة والقوة والتعافي، هي نجمة كبيرة وحبيبة الملايين وصديقتي منذ 18 عاما وأعتبرها أختي".

أضاف: "هي كانت طول الوقت مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، كانوا مثلث الحب الذي لا يفترق، آخر 20 سنة يوميا كانوا مع بعض، لحد ما رحلت منذ شهور رجاء وتركتهما، كانوا مثالا للصداقة والوفاء والحب والإخلاص ومساعدة الغير طول الوقت".

تابع: "كنت بحب أقعد معاهم عشان أخد منهم جرعة حب وإيجابية، هذا الثلاثي ياما ساعدوا ناس، وإن شاء الله ربنا هيستجيب لدعاء الملايين بأنه يرجع دلال بالسلامة لأهلها وكفاية مصيبة رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم".

اختتم: "أنا مشفق للغاية على القديرة ميرفت أمين، هي تشعر حاليا بالوحدة بعد رحيل رجاء الجداوي ومرض دلال عبدالعزيز.. وأنا بقولها لا تقلقي يا ميرفت إن شاء الله ربنا هيرجع لنا دلال بخير وتنور حياتنا من جديد".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو 10 أيام عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، يوم الثلاثاء الماضي، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته، الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.