شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عالمي يكشف مشاركة محمد كريم مع بروس ويليز في بطولة فيلم A Day to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع مجلة GQ العالمية عن مشاركة النجم محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز.

وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى "إنستجرام" و"فيس بوك"، حيث كتب: "أخيرا دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة.. حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم أكشن كبير من خلال وقوفي أدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم "بروس ويليز" واللي استمتعت جدا بالشغل معاه".

وأضاف النجم محمد كريم: "سعيد جدا بأني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا، لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري.. دعواتكم".

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا علي منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطورعلاقته بابنه.

فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.



بروس ويليز ومحمد كريم بروس ويليز ومحمد كريم

بروس ويليز ومحمد كريم بروس ويليز ومحمد كريم



بروس ويليز ومحمد كريم بروس ويليز ومحمد كريم



بروس ويليز ومحمد كريم



محمد كريم



بروس ويليز ومحمد كريم