شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال تروى باكية قصة حبها لزوجها الراحل حسن مصطفى وآخر كلماته لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الفنانة ميمى جمال، قصة حبها لزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى ولماذا توقفت مرتين خلال مسيرتها الفنية، خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on، للإعلامية لميس الحديدى.

وقالت ميمى: "مرتين قعدت فيهم مش اعتزال، مرة لما والدتى تعبت أوى وجالها زهايمر، واعتذرت عن دور "راجل وست ستات" ورجعت العربون، وتانى مرة بعد وفاة زوجى حسن مصطفى، وهو رجل طيب وحنين وعطوف وكل صفات الدنيا فيه وخلفت بعد سنة ونصف، جبنا نورا ونجلا، ولما العمر ده كله يتعب أروح أسيبه وأمثل لا طبعا، 28 يوم قعدت تحت رجله في المستشفى، وآخر يوم شافنى قاعدة حتة إيدى على خدى، فقالى ميمى نزلى إيدك من على خدك هتحطى بعديها كتير ممكن أشرب مايه وشرب واتوفى".

وتحدثت عن قصة حبهما، قائلة: "كنا زملاء مع بعض في المسرح، وهو عنده مشاكل مع زوجته، وكان مش عجبنى دور اللى بقدمه ومتضايقة، لقيت حسن جه وبيقولى أنا كمان مش عجبنى حاجات في حياتى الشغل ملهوش دعوة، بدأت صداقة نشتكى لبعض ونرغى سوا، بدأ الكلام يطلع حسن و ميمى، جابنا سيد بدير في المسرح، وقال ايه الكلام اللى طالع عليكو انتو، فيه حاجة بينكم، فقلت لا إحنا أصدقاء مفيش حاجة بينا".

وأضافت: "جه حسن قالى أنا طلقت من 3 شهور لو طلبت منك الزواج توافقى قلتله إيه المفاجأة دى وماما مكنتش موافقة عشان راجل كبير وعنده بنت والوسط مش كويس، وكنت محتاجة ضهر، فكلمته قلتلته أنا موافقة اتجوزك و اتجوزنا".