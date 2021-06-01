شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال تكشف كيف دخلت مجال الفن في عمر 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الإعلامية لميس الحديدى، بالفنانة القديرة ميمى جمال، فى برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، قائلة: "فيه بصمة حب لما نشوفهم نبتسم ولما يغيبوا نسأل هما فين ونبقى عاوزين نشوفهم تانى وفي المقدمة الفنانة القديرة ميمى جمال أجمل ضحكة غابت عنينا شوية ونتمنى تعود تانى".

وقالت ميمى جمال: "الفترة اللى اشتغلتها مكنتش قليلة بدأت وأنا عندى 9 سنين، وبعد كده كملت مدرسة وسمعت في الجامعة إنهم بيصوروا بين الأطلال للمخرج عز الدين ذو الفقار، فروحت وفكّرته بنفسى إنى صورت معاه وأنا 9 سنين في أقوى من الحب، وخدت الدور ورجعت البيت مبسوطة جدا، ومن الجامعة بدأت أدوار صغيرة".

وتعد الفنانة ميمى جمال إحدى أقدم فنانات الزمن الجميل، حيث بدأت مسيرتها الفنية وهى في سن الـ9 سنوات، وكان أول ظهور لها خلال فيلم "المستهترة"، ومن بعدها بدأت انطلاقتها الفنية التي تزيد على 67 عاما من العطاء الفني بلا توقف.

وقدمت الفنانة ميمى جمال ما يزيد على 490 عملا فنيا بين الدراما والسينما، كان أبرزهم في السينما "أقوى من الحب، البعض يذهب للمأذون مرتين، شيء من الحب، لف ودوران، وفى الدراما "أهلا بالسكان، ساكن قصادى، كيد النسا، الباطنية، عائلة الحاج متولى"، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسرحيات منها "مسرحية نمرة 2 يكسب، مسرحية العبيط، الحرامية أهم، أصل وخمسة، القشاش".