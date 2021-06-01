شكرا لقرائتكم خبر عن "تدريب البوكس" سيلفستر ستالون يكشف طريقته المفضلة لتحسين حالته اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى سيلفستر ستالون، عن طريقته المفضلة لتحسين حالته المزاجية من خلال أداء وقت أطول في صالة تدريبات الملاكمة، حيث يشتهر سيلفستر ستالون بأنه أحد أفضل النجوم العالمين الذين أدوا شخصية الملاكم من خلال سلسلة أفلام روكي الذي يمثل دور الملاكم روكي بالبوا، تم إنتاج 7 أفلام حتى الآن عن روكي بالبوا.



سيلفستر ستالون على انستجرام

ونشر النجم العالمى سيلفستر ستالون، صورة له على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من داخل صالة تدريبات الملاكمة ويبدو عليه الاستعداد لخوض التدريب، وعلق قائلاً: "عندما تعتقد أنه ليس لديك ما تفعله، افعل شيئًا يجعلك تشعر بتحسن مما كنت تفعله في اليوم السابق".



سيلفستر ستالون قبل التدريب

ويواصل النجم العالمي سيلفستر ستالون، في انكار امتلاكه لمجمع القصور الجديدة في منطقة بالم بيتش فلوريدا الأمريكية، بعد أن انتشرت عدة تقارير أجنبية خلال الفترة الأخيرة تفيد بامتلاكه لمجمع قصور جديد بقيمة 35 مليون دولار في مجمع Mar-a-Lago الذي يمتلكه دونالد ترامب.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله ان اسطورة التمثيل البالغ من العمر 74 عاماً، أنكر امتلاكه للقصور الجديدة في منشور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، قائلاً " أود أن أقول للجميع أن هذا لم يحدث أبدًا. هذا ليس صحيحا. لم يحدث أبدا أبدا".

وكان ستالون قد أكد أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed القادم، حيث أكد النجم لصحيفة The Hollywood Reporter أنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أوتفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان ، ومن المقرر عرضه في 23 نوفمبر 2022.