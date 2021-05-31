بلقيس تعد جمهورها بمفاجآت جديدة: “راح نوصل كل مكان مع بعض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها بالنجاح الذي حققته منذ بداية العام الحالي وبعد إصدارها باقة من الأغنيات الجديدة، بدأتها بأغنية عنوان ألبومها “حالة جديدة”، وبعدها أغنيتها اللبنانية “خاف عليي” وآخرها أغنية “ممكن” التي قدّمتها على طريقة الديو مع النجم العراقي سيف نبيل.

ونشرت بلقيس تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وعدت من خلالها الجمهور بمفاجآت فنية جديدة في الفترة القادمة، متمنيةً أن تحقق النجاح المطلوب فقالت: “الف الحمدلله على كل النجاحات اللي اعيشها من بداية العام وبدعم جمهوري وحبايبي راح أقدم الأفضل في الفترة القادمة وراح نوصل كل مكان مع بعض الله يتمم على خير وأعلن لكم عن كل المستجدات الجميلة اللي اشتغل عليها بحب، احبكم – حالة جديدة”.

ويعتبر ألبوم “حالة جديدة” هو الرابع في مسيرة بلقيس فتحي بعد ألبومات “مجنون” و”زي ما أنا” و”أراهنكم”، كما قدّمت في السنوات الماضية العديد من الأغنيات السينغل بعدد من اللهجات العربية.