روبي تطرح أحدث أغنياتها..”قلبي بلاستيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية روبي، أغنيتها الجديدة بعنوان “قلبي بلاستيك”، عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

وكانت روبي قد حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها “حتة تانية”، والتي طرحتها منذ شهرين بعد عودتها إلى الساحة الغنائية بعد توقف فترة طويلة، إذ حققت الأغنية أكثر من 55 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وماستر توما.

وعادت الفنانة روبي إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم “حتة تانية”، إذ روجت له مؤخرًا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت من خلاله محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي.

ألبوم “حتة تانية” أكد أن روبى دائمًا “في حتة تانية”، فهي من أكثر النجمات التي ينتظر الجمهور جديدها باستمرار، ويرى المتابعون فيها الجمال المصري الأصيل من ملامح وسمار البشرة ومواصفات أخرى، كما يعتبرها الكثيرون أيقونة فريدة تركت بصمة مميزة فى الرقص والغناء والتمثيل.

ويضم ألبوم روبي الجديد “حتة تانية” 10 أغنيات هي “حتة تانية” كلمات عزيز الشافعى وتوزيع توما، و”حياتي” كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و”أمك وأبوك” كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

و”عادي براحتك” كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و”تعجبني يا ولا” كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و”سهوة” كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و” الهشك بشك” كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، بالإضافة إلى أغنية أخرى لم يستقر بعد على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.