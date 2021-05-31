نجوم "المنصة 3": مستوى المسلسل "عالمي" ويرتقي بالدراما العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظّمت شركة "فيلم جيت" للإنتاج، مساء الإثنين، جلسة عبر تطبيق "زووم" حول الموسم الثالث من مسلسها الإماراتي "المنصة".

أدار الجلسة الناقد الفني والإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، وشارك فيها من أبطال العمل النجوم الإماراتيون أحمد الجسمي ومهيرة عبدالعزيز وياسر النيادي، والفنان السعودي عبدالمحسن النمر، والنجوم السوريون باسم ياخور وشادي الصفدي وميسون أبو أسعد ورهام القصار، بالإضافة إلى النجم التونسي غانم الزرلي.



وتأتي الجلسة قبل ساعات من طرح الموسم الثالث من المسلسل عبر شبكة NETFLIX العالمية وتلفزيون "أبوظبي" في الأول من يونيو/حزيران.





ورداً على سؤال لـ"الخليج 365" حول أسباب نجاح الموسمين السابقين من المسلسل وعرضهما على منصة عالمية مثل "نتفليكس"، قال الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، إن العمل مختلف على ثلاثة محاور أولاً من بداية كتابة النص فهو مكتوب بإيجاز واختزال وتركيز عال جداً بحكم أن مؤلفه هوزان عكو متابع جيّد لكل ما يُقدَّم في العالم كله، العنصر الثاني هو اكتمال العناصر الفنية ما أهّل العمل ليكون على مستوى عال من الجودة ينافس به أعمالاً عالمية، العنصر الثالث هو المحتوى الحر بحيث إنك تقدم مقولة حرة ليست مقيدة بأيديولوجيات معينة ما أهله لمتابعة كبيرة من ثقافات مختلفة.





وأعرب الفنان الإماراتي أحمد الجسمي عن سعادته بالمشاركة في العمل، وقال إن منصات البث التدفقي أصبحت تنافس بقوة عبر أعمال من ثلاث وخمس وعشر حلقات، ولم يعد الإنتاج العربي يعتمد على موسم رمضان أو مسلسلات الـ30 حلقة فقط.



وأضاف الجسمي: "الأخ المنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور الظاهري لم يكن مهتماً بعملية الإنفاق على العمل فحسب، وإنما كان مشغولاً بإنتاج عمل على مستوى عالمي".



وأشار إلى أنَّ الأعمال الناجحة اليوم باتت تعتمد على البطولة الجماعية، ولم يعد نموذج "البطل الأوحد" صالحاً اليوم كما كان سابقاً.







وقال الفنان السوري باسم ياخور إنَّ جميع مواسم مسلسل "المنصة" لها نكهة مميزة، مشيراً إلى أنَّ ما جذبه للمشاركة في العمل هو الحالة التي رآها على الشاشة في الموسم الأول.



وأضاف ياخور: "نحن في حاجة إلى هذا النوع من الأعمال التي تُعرض على منصة عالمية بمستوى عال"، مشيراً إلى أنَّ المسلسل يطرح قضية مهمة للغاية وهي تأثير الفكر المتطرف المدمِّر على كثير من المجتمعات".

وأثنى ياخور على النص الذي كتبه هوزان عكو الذي كان يتابع في مواقع التصوير كل كلمة وكل حرف، وأنتج حالة فكرية هائلة وحوارات مشغولة بدقة.





بدوره، قال الفنان السعودي عبدالمحسن النمر إن مسلسل "المنصة" على مستوى عال من الإنتاج والكتابة والإخراج كما أن غايته نبيلة.

وعن عرض العمل على منصة "نتفليكس"، قال النمر إنَّ منصات البث التدفقي تقع في منطقة وسط بين الدراما والسينما فهي تمنح المشاهد مزية اختيار الوقت المناسب للمشاهدة ووجود مكتبة كبيرة من الأعمال للاختيار من بينها.





أما الفنانة السورية ميسون أبو أسعد فقالت إنها تشارك في الموسم الثالث من المسلسل، لكن العمل حاز إعجابها منذ عرض موسمه الأول وانجذبت إليه كثيراً.

وأضافت: "هناك حالة انسجام بين الكتابة والإنتاج تغريك كمحترف، والقصة ليست قصة مسلسل ناجح، وإنما منتج عربي مؤهّل لوضعه على خريطة عالمية".

وقالت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز إن منتج العمل منصور الظاهري ارتقى بمستوى الأعمال الدرامية العربية وليست الخليجية فحسب.





وعن دخولها عالم التمثيل، قالت مهيرة عبدالعزيز: "كنت أخشى أن تلغي مشاركتي في التمثيل أي نجاح حققته على المستوى الإعلامي، لكن أسلوب الأستاذ منصور وفريق العمل المتكامل من كاتب ومخرجين وممثلين ساعدني على كسر الخوف من التمثيل وأداء دوري على أكمل وجه".

من جانبه، قال الفنان التونسي غانم الزرلي إن مستوى مسلسل "المنصة" لا يقل عن مستوى أي عمل عالمي وهو من أهم الأعمال التي قدّمت الشخصية الخليجية بشكل عميق.

واعتبر الرزلي المسلسل "بداية ربما لمشروع أكبر للارتقاء بمستوى الدراما العربية نحو العالمية".

ويُعَدُّ مسلسل "المنصة" أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على "نتفليكس" في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، تمكن من خلالها من الدخول في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، هذا بالإضافة لكونه أول عمل عربيّ يعرض عبر محطات أمريكية ومنصاتها منها Crackle، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.

ويقدم مسلسل "المنصة" في موسمه الثالث المزيد من الأحداث المثيرة والشيقة، مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة. وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.

وتم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في استوديوهات من تصميم وبناء فيلم جيت، وهو من بطولة نخبة من نجوم العالم العربي منهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، أويس مخللاتي، شادي الصفدي، رهام القصار، لين غرة، خالد السيد، علاء الزعبي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.

وسيشمل هذا الموسم أيضاَ عودة شخصية "شيخة" من تمثيل مهيرة عبد العزيز، بالإضافة لانضمام الممثلين ميسون أبو أسعد، وجفرا يونس والممثل الإماراتي سعيد الريسي.

وسيتم إطلاق العمل في منتصف الليل من يوم 1 يونيو عبر منصة NETFLIX وتلفزيون أبوظبي.