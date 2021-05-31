"أحدهم واجه الجمهور يوم فقدان والده وابنته".. فنانون وقفوا على المسرح رغم حزنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

الفنانون دائما مرتبطون بعقود ملزمة ومواعيد تصوير محددة وعروض مسرحية ينتظرها الجمهور؛ تلك الارتباطات تدفعهم للانصياع لها وتلبية ندائها مهما كانت ظروفهم الشخصية، حتى وإن وصل الأمر حد فقدان عزيز لديهم.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية عدد من هؤلاء النجوم الذين تغلبوا على أحزان الفراق ووقفوا على المسرح يوم وفاة أحد ذويهم:-

حجاج عبدالعظيم وشقيقته

كشف الفنان هاني رمزي، أن الفنان حجاج عبدالعظيم أصرّ على المشاركة في عرض مسرحية "أبو العربي" بعد معرفته بوفاة شقيقته "فاطمة" بدقائق.

ونشر رمزي، صورة تجمعه مع حجاج من العرض، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "تحية للفنان القدير حجاج عبد العظيم لأنه تحمل آلامه وصدمة خبر وفاة أخته قبل العرض المسرحي لمسرحية (أبو العربي) بدقائق، وأصّر أن يُقام العرض رغم انهياره الشديد، وقال لي الجمهور ذنبه إيه؟ وبالفعل قام بدوره حتى أسدل الستار.. هذا أمر يعاني منه الفنان، أن يسعد الناس رغم حزنه.. عزائي لك ولأسرتك والبقاء لله".

مجدي كامل ووالدته

قبل أيام أيضا؛ طالبت الفنانة مها أحمد الجمهور وهي تبكي على الهواء خلال تقديمها برنامج "تفاحة مصرية"، عبر قناة "الشمس"، بالتعامل برحمة مع الفنانين، قائلة: "فعلا الناس مبترحمش، الناس مبتقدرش يعني إيه فنان عنده مشاكل في بيته وعائلته وأولاده وجواه بيتقطع ويموت ومطلوب منه يبتسم على طول وميظهرش قد إيه هو بيتعذب".

أضافت: "أهالينا بيبقوا ميتين الصبح وبالليل بنمثل ونعرض مسرح، أنا زوجي مجدي كامل والدته توفت الصبح ودفنها وراح يشتغل مسرح مع الفنان نور الشريف ومقدرش يعتذر عشان في منتج وتذاكر وجمهور جاي يشوف نجم كبير.. أرجوكم الرحمة الرفق بالفنان شوية، مفيش رحمة من زمان أوي، حاولوا تفتكروا لكل واحد مننا قد إيه فرحكم، وأتحدى لو أي بيت في مصر ميفهوش حد عايز يمثل".

عادل إمام ومصطفى متولي

انطلقت عروض مسرحية "بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة النجوم: عزت أبو عوف ومصطفى متولي وسعيد عبدالغني وشيرين سيف النصر، عام 1999.

ولم تستمر مشاركة الفنان مصطفى متولي في العمل سوى سنة واحدة، وقبل تصوير المسرحية تليفزيونيا، توفي بعد الانتهاء من أحد العروض وحل مكانه الفنان محمد أبو داود بترشيح من عادل إمام شقيق زوجة الراحل.

وفوجئ الجميع يوم 5 أغسطس عام 2000، برحيل مصطفى متولي عن عمر ناهز الـ51 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب نهاية عرض مسرحية "بودي جارد" على مسرح الهرم، ما أصاب العاملين بالوسط الفني بصدمة شديدة.

رغم ذلك، واصل عادل إمام عروض المسرحية في اليوم التالي للوفاة، وأرسل للفنان محمد أبو داوود ليكون بديلا لزوج شقيقته الراحل، وقال "أبو داود" عن ذلك في حوار ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten (مايو 2018): "الأستاذ عادل طلبني في نفس يوم وفاة مصطفى متولي، وكان موقف صعب جدا، ولو اتكرر تاني مش هوافق".

أضاف أبو داود: "الأستاذ عادل قالي بعد الدفنة مباشرة: تفتح المسرح بكره وتعمل بروفة النهاردة بالليل، قالي ده إنقاذ موقف، وعشان مصطفى متولي كان صاحبي وافقت، وزمايلي في العرض كلهم رفضوا يساعدوني في أول يوم عرض ليّا، ما عدا الأستاذ عادل، كانوا أول ما يشوفوني يعيطوا، اليوم اللي قبل وقوفي على المسرح كان يقف مكاني مصطفى متولي، وهو موقف صعب للغاية".

وأثناء استضافته ببرنامج "yes i am famous"، رد عادل إمام على تعجب الإعلامية منى الشرقاوي من ظهوره على خشبة المسرح، في اليوم التالي لوفاة صديقه مصطفى متولي، قائلا: "المثل يقول (المسرح لا يعوقه قبر)، في اتفاق بيني وبين المشاهد إنه يجي، المشاهد دافع ثمن تذكرة، والتذكرة هي عقد بين الممثل والجمهور، المشاهد مالوش دعوة مين مات مالوش دعوة، وكنت بدخل أعيط في الكواليس".

محمد رضا ووالده وابنته

عاش الفنان الكبير الراحل محمد رضا طوال عمره عاشقا مخلصا للفن، ومهما كانت الظروف الصعبة التي يمر بها، تجده واقفا على خشبة المسرح يؤدي عمله، معتبرا أن الالتزام واجب، يقول عن ذلك نجله "أحمد" في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "عندما رحل جدي أصر والدي على الذهاب إلى المسرح، والمشاركة في العرض، وحدث نفس الأمر يوم وفاة شقيقتي (أميمة)، التي رحلت عن عمر 38 عاما، ورغم حزنه الذي لا يوصف عليها، ذهب لأداء عمله"، لكن حياة رضا بعد وفاة ابنته لم تعد كما كانت عليه قبل الوفاة، وهو ما شعر به أبناؤه الثلاثة (أحمد، مجدي، حسين)، فحرصوا على البقاء معه معظم الوقت حتى في وقت تصويره أي عمل ليتجاوز محنته.

وبالتأكيد هناك نجوم غير هؤلاء تغلبوا على أحزانهم أمام الجمهور لم تُعلن قصصهم بعد.