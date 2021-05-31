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مريم سعيد تعلن إصابتها وابنها الصغير بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة مريم سعيد، مساء الاثنين، إصابتها وابنها الصغير بفيروس المستجد.

وكتبت مريم، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حاجة أنا وأسر ابني كورونا.. دعواتكم بالشفاء".

وكانت "مريم" كتبت بالأمس عبر حسابها: "صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير.. ربنا يستر".

يذكر أن آخر أعمال مريم سعيد مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021، مع النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، عمادة زيادة، محمد جمعة، منة فضالي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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