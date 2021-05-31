الارشيف / فن ومشاهير

"مع سلحفاة عملاقة".. هنا الزاهد تنشر صورا وفيديو من رحلتها في تنزانيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورا ومقطع فيديو من رحلتها الحالية إلى منطقة زنجبار في تنزانيا.

وظهرت "هنا" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مع الأطفال ووسط الطبيعة، كما ظهرت في الفيديو وهي تُطعم سلحفاة ضخمة.

وعلّقت "الزاهد" قائلة: "جزيرة السجن.. استغرقنا ساعة واحدة في قارب للوصول إلى الجزيرة.. رأينا السلحفاة العملاقة".

وشاركت هنا الزاهد في موسم دراما رمضان الماضي 2021، بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا