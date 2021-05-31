"مع سلحفاة عملاقة".. هنا الزاهد تنشر صورا وفيديو من رحلتها في تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورا ومقطع فيديو من رحلتها الحالية إلى منطقة زنجبار في تنزانيا.

وظهرت "هنا" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مع الأطفال ووسط الطبيعة، كما ظهرت في الفيديو وهي تُطعم سلحفاة ضخمة.

وعلّقت "الزاهد" قائلة: "جزيرة السجن.. استغرقنا ساعة واحدة في قارب للوصول إلى الجزيرة.. رأينا السلحفاة العملاقة".

وشاركت هنا الزاهد في موسم دراما رمضان الماضي 2021، بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".