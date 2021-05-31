شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى مع "جارة القمر" فى منطقة وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج هادى الباجورى لـ"الخليج 365"، إنه استأنف تصوير فيلمه "جارة القمر" من بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس أمس الأول فى ديكورات خاصة بالعمل فى القاهرة وبالتحديد فى منطقة وسط البلد، موضحًا أنه انتهى من تصوير مشاهد مدينة سيناء بالكامل خلال الفترة الماضية قبل توقف الفيلم لانشغال الأبطال بتصوير أعمال شهر رمضان الماضى.

وأوضح الباجورى، أن فريق العمل مقرر أن يسافر إلى مدينة أسوان لتصوير المشاهد الأخيرة من العمل خلال الفترة المقبلة، ويستمر التصوير هناك لمدة 4 أيام فقط، وينتهى أبطال العمل من التصوير، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل فى مونتاج ومكساج العمل استعدادًا لطرحه فى السينمات قريباً، مشيراً إلى أن الجهة النتجة للعمل لم تحدد موعد نهائى لطرحه حتى الأن.

يذكر أن فيلم "جارة القمر" من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر.



ياسمين رئيس



ياسمين رئيس فى كواليس فيلم جارة القمر

ويعرض للفنان كريم فهمى فيلم "ديدو" فى السينمات حالياً ويشارك فى بطولته الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

يذكر أن كريم فهمى شارك فى الموسم الرمضانى كضيف شرف فى مسلسل "الإختيار 2"، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.