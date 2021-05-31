شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تصور مشاهدها فى "ليه لأ" بإحدى مدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة منة شلبي، مشاهدها فى مسلسل "لية لأ"، بإحدى مدارس منطقة الجيزة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد وتنتقل إلى ديكور آخر، حيث أوشكت منة على الانتهاء من التصوير ليدخل العمل غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية استعداداً لعرضه يوم 10 يونيو المقبل.

وتظهر منة شلبى فى دور طبيبة عيون خلال أحداث الجزء الثانى الذى يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث مسلسل "لية لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليلة لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

يذكر أن الجزء شارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.