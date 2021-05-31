شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان جنيف الدولى للأفلام الشرقية 21 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG)، عن انطلاق الدورة السادسة عشرة من المهرجان، وذلك في الفترة من 21 يونيو وحتى 27 يونيو 2021 في سويسرا، حيث سيتم عرض حوالي 50 فيلمًا تم إنتاجها في حوالي عشرين دولة في الشرق والغرب.

يتضمن برنامج المهرجان، مسابقتين، في كل من الأفلام الروائية والقصيرة ، حيث يفوز أفضل فيلم روائي بجائزة FIFOG الذهبية وأفضل فيلم قصير بجائزة FIFOG الفضية، فيما كشف المهرجان عن إضافة جائزة FIFOG للجمهور والذى يصوت عبر الإنترنت.

يترأس الدورة الـ 16 من عمر المهرجان، الكاتبة والصحفية اللبنانية جمانة حداد، وتنطلق الدورة وسط الالتزام بالبروتوكول الصحي الصارم لسويسرا بسبب فيروس كورونا.

وكان سبق وشارك الفيلم المصري، "هذه ليلتي" بالدورة التي أقيمت تحت شعار "المقاومة ..المؤنث" ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.

هذه ليلتي تدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.