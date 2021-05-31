شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب: "كل سنة وأنت أماني وسندي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب، ونشرت شيرين صورة تجمعها بزوجها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، ووجهت رسالة رومانسية له قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي".



شيرين عبد الوهاب على تويتر

وقبل ذلك، تغزلت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى زوجها المطرب حسام حبيب، معبرة عن حبها الشديد له، داعية الله ألا يحرمها منه وأن يديمه نعمة لها حتى نهاية العمر، ونشرت شيرين، صورة لزوجها حسام حبيب، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "بحبك.. ربنا ما يحرمنى من دقات قلبك اللى بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر".



شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وفى وقت سابق، وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى جمهورها تعبر فيها عن اشتياقها لعودة التواصل معهم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر شيرين العودة إلى التواصل مع جمهورها بعد فترة غياب طويلة، معلنة عن عودتها للحديث والرد على أسئلة جمهورها ومتابعيها.