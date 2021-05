شكرا لقرائتكم خبر عن السير دافوس نجم GOT يستعرض عضلاته فى الجيم بسن الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ليام كونينجهام، صاحب شخصية السير دافوس الشهيرة في مسلسل Game of Thrones، على استعراض فورمته الجديدة وعضلاته التي اكتسبها مؤخرًا تزامنًا مع وصوله لسن الـ60، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية وهو يخوض التدريبات.

وسرعان ما استقبل النجم العالمي صاحب الـ60 عام، عدد كبير من التعليقات على الصورة التى نشرها، والتى كان ابرزهم تعليق من النجمة العالمية لينا هيدي، التى شاركته مسلسل GOT بشخصية سيرسي لانيستر، التى اضافت الكثير من الايموشن على الصورة.



السير دافوس

وعلى جانب آخر، كشف القائمون على مسلسل House of the Dragon عن مجموعة من الصور من كواليس تصوير العمل الجديد، وكشفت الصور عن بعض شخصيات العمل الجديد الذى ستدور أحداثه قبل 300 عام من أحداث المسلسل الأسطورة Game Of Thrones.

وحاليا يتم تصوير مسلسل House of the Dragon المشتق من سلسلة Game Of Thrones، بشكل أساسى فى إنجلترا بدلاً من أيرلندا الشمالية.