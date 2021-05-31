شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرب محمد عبده يطرح أغنية "مستعجلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مستعجلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى

ويحيى فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده، حفلا غنائيا، بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 4 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، ويعد ثانى الحفلات التي ستقام بعد عودتها مرة أخرى منذ جائحة كورونا، حيث يحيى الحفل الأول المطربة السورية اصالة نصرى والمطرب الكويتى نبيل شعيل.

وأحيا المطرب محمد عبده، مؤخرا حفلا عن طريق اللايف، في عيد الفطر الماضى، وقدم خلاله باقة متميزة ومتنوعة من أجمل أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى منها، "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

وفي وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدى سلمان"، كما طرح أغنية "يا أمنيات"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، على يوتيوب.

محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.