شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن جو لارا بطل Tarzan بعد وفاته فى حادث طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى النجم الشهير جو لارا، والذى عرف عند قاعدة كبيرة من الجمهور بلعب شخصية طرزان بأعمال تم عرضها نهاية القرن الماضى إثر حادث مأساوي هو وزوجته، حيث رحل عن عالمنا مخلفًا حزن كبير لدي معجبيه، ونتيجة اصطدام الطائرة الذى كان بداخلها ببحيرة تينيسي وفقاً لعدد من المواقع الأجنبية التى كشفت ذلك أمس، أبرزها موقع variety.

رحل عن عمر 58 عامًا حيث كان بصحبة زوجته جوين بالإضافة إلى خمسة أخرين، وكشفت السلطات عن عدم وجود ناجين في الحادث المأساوي الذى أودي بحياتهم جميعاً.

اشتهر بلعب دور شخصية طرزان في فيلم CBS التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" قبل 32 عام وتحديداً في عام 1989.



جو لارا

قدم أيضاً مسلسل "طرزان: مغامرات ملحمية "بيني عامي 1996 و1997.

لم تقتصر أدوار جو لارا عند شخصية طرزان، وإنما قدم العديد من الأعمال آخرها كان Summer of '67 عام 2018.

قدم قبها أيضاً فيلم Death Game عام 2001، وDoomsdayer عام 2002، ومسلسل The Magnificent Seven في عام 2000.