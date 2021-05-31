شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور فى أحدث ظهور لها بشوارع نيويورك قبل عرض مسلسلها Lisey's Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل، عن أحدث ظهور للنجمة العالمية جوليان مور، مؤخرًا فى شوارع نيويورك، وذلك قبل الحملة الترويجية التي ستخوضها من أجل آخر أعمالها التي تقوم ببطولتها والذى سيعرض في الشهر المقبل، حيث تقوم ببطولة مسلسل درامي يحمل اسم Lisey's Story.

وامتازت إطلالة الممثلة جوليان مور بالجينز بالكامل، حيث فضلت الظهور به في أحدث ظهور لها بينما ارتسمت على وجهها ابتسامة طوال سيرها في الشارع، وذكر موقع الديلى ميل في تقريره حول النجمة الشهيرة أنها تراهن على العمل المقبل بصورة كبيرة في أن يجلب ردود فعل كبيرة.



جوليان مور

جدير بالذكر أن المسلسل عبارة عن اقتباس من رواية ستيفان كينج التى تحمل الاسم نفسه، والتى صدرت لأول مرة فى عام 2006، وتم تجنيد الكاتب ككاتب سيناريو لجميع الحلقات الثمانية.



جوليان مور بشوارع نيويورك

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع nmeفى وقت سابق فإن العمل يدور حول أرملة تصبح هدفاً لمطارد خطير مهووس بعمل زوجها الراحل.



جوليان مور

مسلسل Lisey's Story من بطولة جوليان مور، جوان ألين، دين ديهان، سونج كانج، جينيفر جيسون لي، كليف أوين، سيباستيان يوجين هانسن، جيوفاني سيلينتانو، كلارك فورلونج.