شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر إفيهات يونس شلبى في ذكرى ميلاده .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد صانع البهجة الفنان يونس شلبى والذى رحل عن عالمنا عام 2007 وما زالت أعماله خالدة في ذهن الجمهور، درس يونس بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور فى المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكى وعادل إمام.

ليونس شلبى كاريزما خاصة نفذت إلى قلوب معجبيه ومحبيه، فعشقوا كل أدواره فى مسرحياته مثل العيال كبرت ومدرسة المشاغبين وأفلامه العديدة مثل محطة الأنس ولم ينس الجمهور دوره الأشهر فى برنامج العرائس المتحركة الرمضانى الأشهر بوجى وطمطم وقيامه بأداء صوت بوجى أمام، طمطم التى أدت صوتها الفنانة هالة فاخر.

يونس شلبى اشتهر بعدد من الإفيهات التي حفظها جمهوره في عدد من أعماله ومازال يرددها حتى الآن ومن تلك الافيهات :

والله العظيم الجدع ده بيقول حاجات غريبة :

إنتى الولية :

أبويا اتحرق :

جاموسة راحت تقابل جاموسة، ملقتهاش جاموسة، لقيتها بقرة يا عينى :

و رحل يونس شلبى عام 2007، بعد صراع طويل مع المرض، وكان عمره 66 عامًا، وكان قد تزوج فى سن كبيرة، وروت زوجته في تصريحات إعلامية لها رحلة معاناته مع المرض بداية من عام 1994، حيث ظهرت عليه مضاعفات مرض السكر أثناء عرض مسرحية "فلاح فى مدرسة البنات"، فأصيب بغرغرينة فى إصبع قدمه، وأزمات بسبب ضيق الشرايين.