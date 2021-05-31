شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغني الأمريكي بي جيه توماس نتيجة مضاعفات سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المغني الأمريكي بي جيه توماس، في منزله بمدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية عن عمر يناهز 78 عامًا، جرّاء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعانيه، وفقًا لبيان نشره وكيل أعماله .

بي جيه توماس

وحصل توماس علي خمس جوائز جرامي بين عامَي 1977 و1981، وعرفه الجمهور للمرة الأولى عام 1966، لكنّ الفضل في شهرته يعود خصوصًا إلى أغنية «ريندروبس كيب فولين أون ما هيد» عام 1969.

ونال توماس جائزة أوسكار عن هذه الأغنية المفعمة بالتفاؤل التي تشكّل الموسيقى التصويرية لفيلم "بوتش كاسيدي أند ذي ساندانس كيد"، وهي بلغت صدارة الـ"هيت بارايد" في الولايات المتحدة.

وكان توماس كشف في مارس أنه يعاني من سرطان الرئة في مرحلة متقدمة.