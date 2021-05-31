شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم جايسون ستاثام Wrath of Man عالميًا إلى 80 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم Wrath of Man، إلى 80 مليون دولار، وذلك منذ طرحه يوم 7 مايو الجارى بدور العرض حول العالم، والفيلم هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بوخرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامزإتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون ستاثام، هولت مكالاني، روتشي ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي جارسيا، ديوبيا أوباري.

ومرعقد ونصف منذ أن عمل جاي ريتشي وجيسون ستاثام معًا، لكن Wrath of Man هو التعاون الإخراجي الرابع لـ Ritchieمع Jason Statham، يأتى هذا فيما كشف النجم جيسون ستاثام عن البوستر الرسمي لفيلم Wrath Of Man، وتميز جيسون ستاثام، خلال البوستر الرسمي للفيلم بظهوره منفردًا بدون أى من النجوم المشاركين معه فى العمل، حيث بدا عليه العبوث بصورة كبيرة، في حين تلطخت يديه بالدماء، ما يعكس الأكشن الذى سيطغى على الفيلم.

ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم الأكشن على مستوى العالم، حيث اعتاد أن يكون من أهم ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام fast and furious مع النجم فان ديزل.