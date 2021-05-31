شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وأحمد زاهر فى حفل خطوبة ابنة المنتج أيمن يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم الفن بالحضور فى حفل خطوبة ابنة المنتج أيمن يوسف، حيث حضر الحفل كل من: حسين فهمى، أحمد زاهر، أمير المصرى، مدحت تيخه، مريم الخشت، عمرو عبد العزيز، المنتج حسين القلا، المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج إبرام نشأت، الإعلامي محمد الغيطي، المؤلف حسام موسى وعدد آخر من الفنانين.



حسين فهمى فى خطوبة ابنة المنتج أيمن يوسف

ويستعد حسين فهمى وأحمد زاهر لاستئناف تصوير مشاهد فيلم "فارس" الذى يقف على انتاجه أيمن يوسف، خلال الأيام المقبلة، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من العمل قبل انشغال مخرجه رؤوف عبد العزيز بمسلسله الأخير الذى عرض في شهر رمضان الماضى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لأحمد زاهر في السينما.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.



عمرو عبد العزيز فى حفل خطوبة ابنة ايمن يوسف