شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يشترى منزلا فى لوس أنجلوس لأجل والدته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع nypost عن شراء ليوناردو دى كابريو منزلا جديدا في لوس أنجلوس يبلغ سعره قرابة الـ10 ملايين دولار، حيث يعد المنزل واحدًا من المنازل المصممة على الطراز الإسباني، ومن أفخم المنازل المتواجد في منطقته، كما أكد التقرير أن ليوناردو دي كابريو لم يشتري المنزل لنفسه، وإنما لأحد أهم الأفراد قربًا إلى قلبه في عائلته، وهي والدته.

وذكر التقرير أن النجم العالمي الذى يمتلك ثروة كبري اكتسبها من لعب أهم الأدوار على الساحة السينمائية العالمية في السنوت الماضية، أراد شراء المنزل من أجل رغبة والدته في الانتقال للحياة فيه، وبالتالي لم يبخل في دفع قرابة الـ 10 ملايين دولار رغم أنه كان معروض للبيع مقابل 6 ملايين فقط، إلا أن الرغبة في شراءه من أكثر من شخص جعلته لا يتردد في دفع أكثر من المبلغ المطلوب لحسم الصفقة.



ليوناردو دى كابريو

من ناحية أخرى انتشرت أخبار مؤخراً تفيد بمساهمة النجم العالمي ليوناردو دى كابريو في صندوق بقيمة 43 مليون دولار حوالى 30 مليون جنيه إسترليني لجهود الحفاظ علي جزر جالاباجوس بجمهورية الإكوادور، معلنا أنه سيتم الاستحواذ عليها من قبل خبراء لإعادة بناء الجهود في الجزر، التي تعد من بين أكثر الأماكن تنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض.



منزل ليوناردو الجديد

وستشهد الخطة بذل جهود للحفاظ على الحياة البرية والبيئة المهددة بالانقراض في الجزر، بالإضافة إلى أرخبيل أمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



منزل ليوناردو من الداخل

وأعلن دي كابريو عن المبادرة، التي تضم عددًا كبيرًا من الشركاء الداعمين والمنفذين الإضافيين من مجموعة من المنظمات الخيرية والبيئية، وستمول الأموال عمليات استعادة جزيرة فلوريانا، التي تضم 54 نوعًا من الأنواع المهددة بالانقراض.