شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان فقط للبيت الفني للمسرح على "الطليعة" و"العائم" وإجازة لـ"المتفائل" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم من إنتاج البيت الفنى للمسرح مسرحيتان فقط، فعلى مسرح الطليعة بقاعة زكى طليمات تعرض مسرحية "الصندوق" في السابعة مساء، وتدور أحداث العرض فى إطار عبثى كوميدى حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أى رابط، لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية.

العرض عن قصة أحلام الدمى لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتى، تمثيل ياسر الطوبجى، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحى، محمد عبد الخالق، محمود فتحى، ديكور وملابس فادى فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكى، ومن إخراج رضا حسنين.

وعلي المسرح العايم الصغير تعرض مسرحية "ريسايكل " فى السابعة مساء، ويتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدى رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوى، صياغة وإخراج محمد الصغير.

وإجازة اليوم لصناع مسرحية "المتفائل" حيث تعرض 4 أيام في الأسبوع وهى الأربع والخميس والجمعة والسبت، وبمحافظة أسيوط على مسرح قصر ثقافة أسيوط تعرض " ولاد البلد " فى السادسة والنصف مساء وذلك يوم الجمعة، ويتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض بطولة أحمد الرمادى، وليد الفوللى، ياسر الرفاعى، عبد العزيز التونى، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقى، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقى، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحى، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوى.