شكرا لقرائتكم خبر عن هيمسوورث يتحول لموديل بعد انتهاء تصوير Thor: Love and Thunder.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل النجم العالمي كريس هيمسوورث، الى الظهور كعارض أزياء وموديل للكثير من الماركات العالمية، بعد انتهائه من تصوير فيلمه المقبلThor: Love and Thunder ، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له وهو في كامل أناقته بعد اثناء الظهور كموديل لإحدى الماركات.

وبذلك الظهور الجديد لنجم Thor، فإنه يعود بذلك للظهور كواجهة لبعض الماركات العالمية التى اعتاد تجسيد واجهتها على مدار سنوات طويلة، ليتوقف منذ فترة بسبب أزمة تفشي كورونا التى أجبرته على التركيز فى تصوير الأعمال السينمائية فقط وعدم الاهتمام بالإعلانات.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انتهاء عملية تصوير فيلم Thor: Love and Thunder، بعد عدة أشهر شهدت الكثير من التعثرات؛ بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية.

ووفقًا لتقرير عبر صحيفة فارايتي، فإن القائمين على فيلم Thor: Love and Thunder، أعلنوا نهاية تصوير الفيلم، بدون الإفصاح عن الموعد المحدد لعرض الفيلم في صالات السينما العالمية.

وكانت عدة تقارير قد كشفت مؤخرًا عن انضمام الممثل العالمى راسل كرو إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبًا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.