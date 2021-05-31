"أوعدك" تجمع سمية الخشاب وعمر كمال الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح الفنانة المصرية سمية الخشاب أحدث أغنياتها والتي تحمل طابع المهرجانات الشعبية، الخميس المقبل.

وتقدم سمية الخشاب أغنيتها الجديدة على طريقة الديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وتحمل اسم "أوعدك"، وتعد التجربة الأولى لها في عالم المهرجانات.

وفي محاولة للترويج للأغنية، طرحت النجمة سمية الخشاب، تيزر "أوعدك" مع عمر كمال، على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسة، وتوزيع إسلام ساسو.





وكشفت سمية الخشاب لمواقع محلية عن محتوى الأغنية قائلة إنها كوميدية ودمها خفيف، وتدور حول شاب يحب فتاة وعندما يتقدم لطلب يدها، تفرض عليه شروطا من أجل القبول.



وكانت صور الدعاية التي جمعت بين عمر كمال وسمية الخشاب، قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت المتابعين للحديث عن الفارق العمري بينهما مؤكدين أنه 18 عاما، حيث إن سمية الخشاب تبلغ 54 عاما، وعمر كمال 36 عاما.

وعلق عمر كمال على هذا الحديث عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا: "السن مجرد رقم".