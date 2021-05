وفاة المغني الأميركي بي جيه توماس بالسرطان عن 78 عاماً

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

واشنطن: توفي المغني الأميركي بي جيه توماس "B.J. THOMAS" السبت في منزله بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية عن عمر يناهز 78 عاماً، جرّاء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعانيه،على ما أفاد وكلاء أعماله في بيان.

حاز توماس خمس جوائز "غرامي" بين عامي 1977 و1981، وعرفه الجمهور للمرة الأولى عام 1966، لكنّ الفضل في شهرته يعود خصوصاً إلى أغنية "RAINDROPS KEEP FALLIN' ON MY HEAD" عام 1969. ونال توماس جائزة أوسكار عن هذه الأغنية المفعمة بالتفاؤل التي تشكّل الموسيقى التصويرية لفيلم "Butch Cassidy and the Sundance Kid"، وهي بلغت صدارة الـ"هيت بارايد" في الولايات المتحدة.

وكان توماس كشف في مارس أنه يعاني من سرطان الرئة في مرحلة متقدمة.