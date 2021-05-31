انطلاقة قوية لفيلم "A Quiet Place II" على شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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واشنطن: أقبل الجمهور بكثافة نهاية الأسبوع الفائت على عروض فيلم الرعب "A Quiet Place II" أو "مكان هاديء" التي أنطلقت على الشاشات الكبيرة في أميركا الشمالية، إذ حقق الفيلم أرقاماً لم يُسجّل مثيل لها منذ بدء جائحة كوفيد-19، بعدما أتاح رفع القيود الصحية في الولايات المتحدة إعادة فتح دور السينما.

وتوقعت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة، في إحصاءاتها الموقتة، أن تبلغ إيرادات الأيام الأربعة الأولى لعرض الفيلم في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 58 مليون دولار. ويمثل هذا الفيلم، وهو تتمة لفيلم حقق نجاحاً العام 2018، بارقة أمل لصناعة السينما التي تضررت بشدة كقطاعات ثقافية وترفيهية أخرى جرّاء العواقب الاقتصادية للجائحة. ويُرتقب صدور الأرقام النهائية الثلاثاء، أي غداة العطلة الرسمية في يوم "ميوريال داي".

ويستمر فيلم الممثل والمخرج جون كراسنسكي في متابعة شؤون العائلة التي تمحور عليها الجزء الأول، وهي تعيش في أجواء نهاية العالم التي تسود فيها وحوش تحدد مكانها بواسطة الصوت.

وتقدّم "A Quiet Place II" على "Cruella " من "ديزني" الذي حقق أيضاً بداية قوية على شباك التذاكر، إذ من المتوقع أن تبلغ إيراداته نحو 27 مليون دولار خلال أيام عرضه الأولى من الجمعة إلى الاثنين.

وهذا الفيلم المستند على قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير "101 دالمايشنز" والمصوّر بمشاهد واقعية حية من بطولة الممثلة إيما ستون، متوافر أيضاً على منصة "ديزني بلاس" للبث التدفقي.

ويشكّل ذلك سبباً إضافياً لاعتبار البدايات المشجعة للفيلم في دور السينما علامة جيدة على الانتعاش الاقتصادي للشاشة الكبيرة.

وفي المرتبة الثالثة فيلم الرعب "سبايرل"، أحدث أجزاء سلسلة "SAW"، وهو من بطولة كريس روك وماكس مينغيلا وسامويل ل. جاكسون، ويتوقع أن يحقق في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ثلاثة ملايين دولار، مما يرفع إجمالي إيراداته في ثلاثة أسابيع إلى 20 مليوناً.

أما "Wrath of Man" عن قصة ناقل أموال ذي ماض مضطرب من إخراج البريطاني جاي ريتشي وبطولة مواطنه جيسون ستاثام، فيلي فيلم "سبيرال"، إذ حقق 2,75 مليون دولار في أسبوعه الرابع مما رفع إجمالي مداخيله إلى 22,7 مليون دولار.

وهنا ترتيب الأفلام التالية على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق الأرقام الموقتة:

5- "رايا أند ذي لاست دراغون": 2,4 مليون دولار (51,3 مليوناً منذ بدء عرضه قبل 13 اسبوعاً).

6- "غودزيلا فيرسس كونغ": مليون دولار (98,3 مليوناً في تسعة أسابيع).

7- "دريم هورس": 0,8 مليون دولار (1,9 مليون في أسبوعين).

8- "ذوز هو ويش مي ديد":641 ألف دولار (6,8 ملايين في ثلاثة أسابيع).

9- "مورتال كومبات": نحو 300ألف دولار (41,9 مليوناً في ستى أسابيع).