شيرين رضا توجه رسالة لوزير التربية والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة شيرين رضا، التحية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونشرت شيرين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة لـ"شوقي" أثناء فترة عمله بقسم الميكانيكا النظرية والتطبيقية بجامعة إلينوي في مدينة أربانا – شامبين الأمريكية من عام 1986 حتى عام 1998.

ونُشر مع الصورة التعليق التالي: "اللي في الصورة دي جامعة إلينوي بولاية إلينوي الأمريكية.. الجامعة دي فيها 21 شخص حصلوا على جوائز نوبل في جميع فروع المعرفة الإنسانية من طب وهندسة وعلوم فيزيائية وفضاء.. المفاجأة بقى إن دكتور طارق شوقي وزير التعليم المصري كان عضو هيئة تدريس في هذه الجامعة لأكثر من عشر سنوات متواصلة وكان بيدرس لعباقرة العالم مادة الميكانيكا التطبيقية والرياضيات المتقدمة، ده قبل ما يتولى منصبه في منظمة اليونسكو العالمية ويقوم بنفسه بتطوير برمجيات التعلم والاتصال حول العالم كله، واستفادت من أفكاره 13 دولة من دول العالم المتقدم في تطوير نظم التعليم عندها".

وعلّقت شيرين قائلة: "الأستاذ طارق شوقي وزير التربية والتعليم لك مني كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الغسالة" مع النجوم: محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، وهنا الزاهد في عام 2020.