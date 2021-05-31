كيف هنأت شيرين عبدالوهاب زوجها حسام حبيب بعيد ميلاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تقديم التهنئة لزوجها المغني والملحن حسام حبيب، في عيد ميلاده والذي يوافق اليوم الاثنين.

ونشرت شيرين صورة لها مع حسام عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي".

حسام حبيب من مواليد 31 مايو 1980، بدأ حياته المهنية كملحن إذ قام بتلحين أغنية "عايشالك" للفنانة إليسا والتي لاقت نجاحا كبيرا.

عقب ذلك، بدأ حسام الغناء بجانب التلحين وقدّم أول ألبوماته "لسه" عام 2004، ثم ألبوم "أجمل قصة حب" عام 2006، ثم أطلق ثالث ألبوماته "جوه القلب" عام 2008.