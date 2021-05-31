"شاهد" تعلن إنطلاق تصوير "باب الجحيم".. يمزج بين الخيال العلمي والدراما والأكشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة "شاهد VIP" و"مجموعة MBC"، عن إنطلاق تصوير سلسلة "باب الجحيم".

يأتي الموسم الأول من هذه السلسلة ليمزج بين الأكشن والدراما في قالبٍ من الخيال العلمي وسط أجواء من التشويق والأحداث المليئة بالحركة والغموض، حيث تدور قصته الافتراضية في عام 2052.

ومن المنتظر أن يُعرض العمل على "شاهد VIP" خلال موسم الصيف، وذلك في التزامٍ من المنصة بتقديم نخبة أعمالها الأصلية وعروضها الأولى والحصرية على امتداد فصول السنة وشهورها، إن كان ذلك داخل الموسم الرمضاني أو خارجه.

"باب الجحيم" إخراج اللبناني أمين درة، الحائز على عدة جوائز في مهرجانات عالمية أبرزها جائزة Emmy Award، يضمّ العمل فريقاً فنياً عالمياً من المشاركين في صناعة كوكبة من أشهر إنتاجات هوليوود على غرار Dark Tower، وTomb Raider وغيرها. أما النصّ فكتبه كل من إيلي كيروز، فؤاد ارسانيوس، ودافيد لطيف وأشرَف على الكتابة كلّ من سعيد سرحان وباسم بريش والعمل من إنتاج "Cedars Art صباح أخوان".

وكشفت مجموعة إم بي سي في بيان صحفي، عن إنشاء استوديو ضخم خاص بالعمل يمتد على مساحة أكثر من 2000 متر مع بنية تحتية وفوقية متكاملة تتناسب مع سير الأحداث التي تدور في بعض جوانبها داخل مدينة مستقبلية، إلى جانب سجن عملاق يتمتع بأعلى درجات الحراسة والأنظمة الالكترونية والرقمية وسواها من التفاصيل التكنولوجية المتلائمة مع رؤية العمل الفنية والدرامية.

وبحسب البيان استقدَمت "Cedars Art صباح أخوان" خبراء عالميين في الفنون القتالية، متخصّصين في تدريب وتصميم وإدارة المعارك في السينما العالمية، وذلك لتنفيذ مشاهد الأكشن القتالية وتدريب الممثلين عليها.

ويضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين والممثلات الشباب الذين يلعبون أدواراً رئيسية، إلى جانب وجوه أخرى معروفة.