فاطمة البنوي تقابل شيرين رضا وياسمين رئيس في "60 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الممثلة السعودية فاطمة البنوي في بطولة مسلسل الإثارة والتشويق "60 دقيقة"، من إنتاج شاهد وإخراج مريم أحمدي، تأليف محمد هشام عبية، ومن المقرر عرضه قريباً.

وتدور أحداث المسلسل حول ياسمين التي تعيش حياة مستقرة هادئة مع زوجها الطبيب النفسي الشهير، قبل أن يقع حادث غامض يقلب حياتهما رأساً على عقب.

"60 دقيقة" بطولة ياسمين رئيس، شيرين رضا، سوسن بدر وثراء جبيل.

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة (2016) الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي.

من أحدث أعمالها في 2020 مسلسل "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس، والسعودي "الشك" (2020) على منصة شاهد الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.

وفي بداية 2020 اختار مهرجان البحر الأحمر مشروع فيلمها الطويل بسمة لبرنامج مشترك لتطوير الأفلام مع تورينو فيلم لاب، كما دعم المهرجان فيلمها القصير "حتى نرى النور" ضمن أفلام 5 مخرجات سعوديات لإنتاج وجمع مشاريع أفلامهن القصيرة في فيلم روائي طويل يركز على حياة المرأة السعودية.

كما اختيرت البنوي مؤخراً لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته الحادية عشرة 2021