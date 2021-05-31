انطلاق "مسرح الحقيبة" في بيت السناري قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان انتصار عبدالفتاح عن استعداده لإقامة مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من "الملتقى الدولي لمسرح الحقيبة"، والتي من المقرر إقامتها في بيت السناري للثقافة والفنون.

تُقام الدورة الثانية تحت شعار "حوار الأمكنة .. الثقافة والفنون لغة إنسانية واحدة"، وتنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعو، وبيت السناري للثقافة والفنون بحي السيدة زينب، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، كما سيعلن عن مواعيد وفعاليات الدورة الثانية والتي تنطلق من فنون وثقافة الحارة المصرية وإبداعات وحكايات الشارع المصري إلي فنون وثقافات الشعوب .

وحول الجديد لهذه الدورة قال في بيان صحفي "نعود لفتح الحقيبة من جديد من خلال فنون وثراء الحارة المصرية وإبداعات وحكايات الشارع المصري، لنرصد ونكتشف معا صور من الزمن الجميل ورموز الثقافة وتفرد الشخصية المصرية بعمقها الثقافي، وفتح حقائب ورسائل في حب الوطن وإبراز وإلقاء الضوء على رموزنا الوطنية، نحاول أن نذهب إلى الناس في كل مكان نتواصل معهم من خلال حالات مسرحية مكثفة تعبر عما يكمن داخل الحقيبة من أسرار وأقوال وأفعال" .

وأضاف أن "مولانا"، "أتفرج يا سلام"، "نبع الحياة"، "الملاية اللف"، "بقبق الكسلان"، "الفيل يا ملك الزمان"، "برؤية جديدة"، " شارع عماد الدين" و"تاريخ المسرح العربي" من العروض المسرحية المُرشحة لهذه الدورة، وأن مجموعة من الكتاب والفنانين والشعراء في تخصصات مختلفة، والفنون التشكيلية سيشاركون في ورشة فنية في مفهوم مسرح الحقيبة مع ضيوف الشرف الفنانة سميرة عبدالعزيز، الدكتور محمود ذكي، الفنان سعيد صديق، والفنان هاني عبدالحي.

تابع عبدالفتاح موضحا "أسست مفهوم وفلسفة مسرح الحقيبة والتي تعتمد على فكرة الترحال من معنى إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، والتأكيد على الهوية وتفرد الشخصية المصرية والتواصل بين الثقافات المختلفة، وخلق لغة مشتركة تساهم في بناء الإنسان في كل مكان، تحت شعار الثقافة والفنون لغة إنسانية واحدة، ومن خلال عدة تجارب تطبيقية وتمهيدية في مصر بدأت عام 2002 بميدان باب الشعرية، شارع المعز، ممر بهلر، حديقة مسرح الطليعة، مركز إبداع قبة الغوري".

وأشار "خلال السنوات الماضية قدمنا العديد من الأنشطة منها ورشة تطبيقية في دبي بدعوة من الدكتور حبيب غلوم مدير إدارة الأنشطة الثقافية بالإمارات عام 2014، وبمشاركة فنانين من عدد من الدول العربية باسم (الخط الأصفر)، وكان تدشين الدورة الأولى لملتقى مسرح الحقيبة الدولي في دبي، وفي 2017 قدمت هذا المفهوم في الجزائر من خلال ورشة مسرحية في المسرح الوطني بمشاركة فنانين محترفين في التمثيل والغناء والتأليف الموسيقي والسينوغرافيا والإخراج.. قام بكتابة النص المبدع والكاتب الكبير والصديق أحميدة عياشي، وفي عام 2020 تم تطبيق بعض تدريبات ومنهج مسرح الحقيبة في ورشة صبايا مخدة الكحل".