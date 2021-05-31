منة عرفة تنشر صورة رفقة خطيبها وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة عرفة صورة تجمعها بخطيبها الفنان محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة على الصورة موجهة رسالة شكر لجمهورها: "شكراً على كل الرسايل اللي جاتلنا وكل حد أخد من وقته ولو دقيقة عشان يبعتلنا كلمة حلوة وشكراً بجد على كل دعواتكوا الجميلة.. فرحتنا اكتملت بيكوا".

وعلق محمود المهدي: "لآخر نفسي".

وكانت "منة" قد كشفت عن خطبتها منذ أيام، ونشرت "منة" صورة كرتونية وعلقت عليها: "تمت خطبتي"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وأغلقت منة خاصية التعليقات على منشور خطبتها، ولم تكشف عن هوية خطيبها.

من ناحية أخرى شاركت منة عرفة مؤخرًا، في مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.