عمرو عرفة عن آدم الشرقاوي: "ممثل موهوب وله مستقبل مشرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كبت- بهيرة فودة:

أشاد المخرج عمرو عرفة بموهبة الفنان الشاب آدم الشرقاوي، الذي جسد شخصية "بيج زي" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

ونشر عرفة صورة له مع "بيج زي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "بيج زي أو آدم الشرقاوي.. ممثل موهوب.. أتنبأ له بمستقبل مشرق".

وحقق مسلسل "لعبة نيوتن" نجاحًا كبيرا، بعد عرضه في سباق دراما رمضان الماضي 2021، وهو بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.