كارول عبود لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لم أسعَ يوماً للشهرة بل اطمح للنجاح الدائم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

كارول عبود ممثلة لبنانية محترفة قدمت اهم الافلام السينمائية والمسرحية لكنها في السنوات الاخيرة دخلت ماراتون الدراما التلفزيونية فشاركت في عدد من المسلسلات الناجحة وآخرها “للموت” حيث قدمت شخصية “سارية” التي نالت اعجاب المشاهدين. كما تشارك حاليا في عملين فماذا تقول عنهما لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اشارك حاليا في مسلسل “صالون زهرة” من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار ومجموعة من الممثلين وهو من تأليف نادين جابر واخراج جو بوعيد وانتاج “صباح اخوان” اما العمل الثاني فهو “الزيارة” من بطولة دينا الشربيني وتقلا شمعون وايلي متري وغيرهم وهو من انتاج اعمال شاهد الاصلية، يتألف من 8 حلقات ويدور في اطار الرعب والتشويق.

وفيما ان توقعت نجاح دورها في مسلسل “للموت” الذي عرض في رمضان الماضي تؤكد كارول ان الممثل يجتهد على اداء دوره بعيدا عن حسابات النجاحات ام الفشل اي النتيجة المرجوة من العمل وبصراحة لم اتوقع نجاح “سارية” في هذا المسلسل اذ كان تركيزي منصبا على اعطاء افضل ما لدي، وتتابع “بما انني اعرف تفاصيل القصة ومن موقعي كممثلة بهذا العمل لا اعتبر رأيي محادياً انما الجمهور فقط هو من يملك الكلمة وحق النقد واذكر عندما عرضت الحلقة الاولى من للموت” كنت مسحورة وكان قلبي يخفق من الفرح.

كارول عبود

وعما اذا كانت لمست الشهرة بعد مشاركتها في الاعمال الدرامية التلفزيونية توضح “ما يهمني في اي عمل اشارك فيه هو النجاح اكثر من الشهرة التي لم اسع اليها يوما في حياتي. وبما ان الدراما التلفزيونية هي المتاحة حاليا سأحافظ على انتقاء ادواري فيها”.

واذا كان لديها مشاريع سينمائية جديدة تقول كارول عبود ان ليس لديها اي مشروع سينمائي في الوقت الراهن.

وعن الذي تقوله عن علاقتها بشركة “ايغل فيلمز” أجابت “ان مسلسل للموت هو العمل الثالث الذي تعاونت فيه مع هذه الشركة وهم “اولاد آدم و”امنيزيا” وللموت” وتضيف ان العلاقة بينهما مبنية على المحبة والاحترام فهي تقدمني في افضل صورة وانا اثق بما تعرضه عليّ من ادوار ولا حاجة لتوقيع عقد احتكار بل العقد بيننا معنوي وانساني.

اما المسلسلات التي تابعتها في شهر رمضان فقالت الى جانب “للموت” تابعت 2020 ووجدت تطورا لافتا في صناعة الدراما في لبنان وكل الممثلين المشاركين فيه تألقوا كما ان المخرج فيليب اسمر حلق عاليا في شهر رمضان الماضي.