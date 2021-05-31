زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:26 مساءً - منذ 8 ساعات

كشف مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، أسباب رحيله عن الفريق الملكي بعد انتهاء الموسم المنصرم، وذلك من خلال رسالة وداع وجهها لجماهير الريال، اليوم الاثنين، وقال زيدان، في رسالة نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعزائي المدريديستا، على مدى 20 عاما، ومنذ اليوم الأول الذي وطأت قدمي مدريد، وارتديت قميص النادي، منحتموني حبكم، ولطالما شعرت أن هناك شيئا مميزا للغاية بيننا”.

أضاف “لقد حظيت بشرف كبير كوني لاعبا ومدربا لأهم ناد في التاريخ، أردت أن أكتب لكم هذه الرسالة لأقول وداعا وأشرح قراري بالرحيل”.

وذكر زيزو في رسالته: “لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية، أو لأني تعبت من التدريب”.

أوضح: “في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة الى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى. وفي الوقت الحالي، الأمور مختلفة. سأغادر لأني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا بحاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل”.

تابع “أفهم كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد. أعلم أنه عندما لا تفوز، عليك أن تغادر. لكن تم نسيان شيء مهم للغاية. تم نسيان كل ما قمت ببنائه يوميا، وما جلبته بعلاقاتي مع اللاعبين، مع الـ 150 شخصا الذين يعملون مع الفريق وحوله”، وأكد: “أنا شخص أحب الفوز بالفطرة، وقد كنت هنا للفوز بالألقاب، لكن الأهم من ذلك هو الأشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها، ولدي إحساس بأن هذه الأشياء لم يتم أخذها في الاعتبار. كان هناك فشل في فَهِمِ أن هذه الأشياء تحافظ أيضا على ديناميكيات النادي العظيم. لقد تم انتقادي الى حد ما بسبب ذلك”.

وقرر بطل مونديال 1998 الخميس الماضي الرحيل عن ريال للمرة الثانية، وذلك بعد أيام معدودة على تنازل النادي الملكي عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لصالح جاره اللدود أتلتيكو، وخرج زيدان من ريال مدريد هذه المرة بأرقام باهتة وموسم صفري خال من أي لقب، فإلى جانب خسارة لقب الدوري الإسباني، ودع ريال مدريد دوري الأبطال الموسم الحالي في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنكليزي، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.