عمر كمال يردّ على منتقدي أغنيته مع سمية الخشاب وفارق السنّ بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أن أعلن المغني المصري عمر كمال عن طرح أغنية تجمعه بالفنانة سمية الخشاب تحمل عنوان “أوعدك”، والانتقادات لم تتوقف، بسبب فارق السنّ بينهما.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، إعلاناً للترويج للأغنية التي تشاركه فيها سمية وتعبّر الكلمات عن قصة حب بينهما، حيث راحت تملي من خلال الأغنية شروطها عليه، كونها شديدة الجمال، فيما يعدها عمر بالالتزام في علاقتهما وعدم الخيانة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية، وانقسمت التعليقات بين من أعجبوا بالأغنية ومن انتقدوا فارق العمر بين الفنانَين معتبرين أنه غير مناسب للديو ولا يمكن تصديق قصة الحب بينهما، الأمر الذي دفع بالمغني الشاب للتعليق عليها عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مؤكداً أن السنّ مجرد رقم.

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في بطولة مسلسل “موسى” الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، فيما ظهر عمر كمال ضيفاً في حلقات من مسلسلَي “بين السما والأرض” و”بنت السلطان”.