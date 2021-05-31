الموت يفجع أيمن رضا في والدته.. والنجوم يواسونه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجع نجم الدراما السورية، أيمن رضا، في والدته حياة بنت محمود العاقل، المعروفة باسم “أم فائز”، حرم المرحوم محمد رضا، حيث ودعت عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

ونشر أيمن رضا، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة تضمنت بيان الوفاة، وموعد تشييع الجثمان لمثواه الأخير، حيث تقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، في مسجد “الحبوبي”، إذ يخرج الجثمان من منزلها الكائن بمأذنة الشحم جانب معمل الصباح.

وسيوارى جثمان والدة أيمن رضا الثرى في مقبرة باب الصغير، بينما تقرر إقامة العزاء أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك في صالة الزهراء (ع) الكائنة بسوق مدحت باشا جانب مدرسة المحسنية.

وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، خاصة من سوريا، على مواساة أيمن رضا في مصابه الأليم، إذ تركوا له عبر تعليقات في منشوره عبارات مؤثرة، نعوا من خلالها والدته، وطلبوا لها الرحمة والمغفرة.



ومن بين الفنانين الذين قاموا بمواساة أيمن رضا: صفاء سلطان، وشكران مرتجى، وميسون أبو أسعد، وديمة الجندي، وشادي صفدي، ورواد عليو، وغيرهم.