“حلم ولا علم”.. فؤاد عبدالواحد في أول تعاون مع الموسيقار طلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان فؤاد عبدالواحد ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان “حلم ولا علم”، والذي تعاون فيه لأول مرة مع الموسيقار د. طلال.

ويضم الألبوم أربع أغنيات، تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات، من بينها فيديو كليب لأغنية “حلم ولا علم”، التي صورها مع المخرج ياسر الياسري، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع زيد نديم.

وحملت الأغنيات الثلاث التي تضمنها الألبوم عناوين “ارحم مشاعرنا” من كلمات الشاعر طارش قطـن، وأغنية “قلبي معك” من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع “سيروس”، وأغنية “غـن” كلمات الشاعر فهد عافت، وتوزيع زيد نديم، وجاء مكس وماسترينغ جميع الأغنيات مع م. جاسم محمد، وتحت إشراف ومتابعة خالد بومنذر.

وصور فؤاد أغنية “حلم ولا علم” في دبي، ضمن أجواء الصحراء ومواقع تراثية مع المخرج ياسر الياسري.

وأكد فؤاد سعادته بهذا التعاون الذي يجمعه لأول مرة مع الموسيقار د. طلال، فقال: “تشرفت بأن أتعاون مع الموسيقار طلال لأول مرة عبر أربعة أعمال متنوعة، وقد قدمنا بها جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل الذي طُرح أمام الجمهور من تنفيذ وتسجيل وتصوير، وقد اخترنا أربعة ألوان وأشكال موسيقية”.

ومن المقرر أن يطرح فؤاد، خلال الفترة المقبلة، أغنيتين على طريقة الفيديو كليب.