سامر إسماعيل يشوق الجمهور لمسلسل “المنصة 3”.. وسط تفاعل واسع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق الفنان السوري سامر إسماعيل، الجمهور حول مسلسل “المنصة 3″، المنتظر بدء عرضه في الأول من شهر يونيو، حيث شاركهم مجموعة من الصور عبر حسابه في “إنستغرام” من كواليس التصوير، بينها صور مع مواطنه الفنان مكسيم خليل.

وترك سامر تعليقاً على تلك الصور، حمس به الجمهور نحو التوقعات بشأن الأحداث، وتحديداً ما سيجري بين “آدم”، و”كرم” في هذا الجزء، موضحاً أن المسلسل سيتم عرضه عبر منصة “نتفليكس”، وتلفزيون أبوظبي.

وعلق سامر، قائلاً: “المنصة 3 يعرض في 1 يونيو على نتفليكس وتلفزيون أبوظبي، شنو بتتوقعوا يصير بين آدم وكرم بهالجزء”.

وحرص الفنان مكسيم خليل على التعليق، فكتب: “أبو روي”، ليرد عليه سامر: “أحلى أب هاني”، بينما تفاعل بعض الفنانين مع المنشور، بينهم: أويس، وخالد القيش، وأيمن عبدالسلام، وغيرهم.

وكانت قد أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرض الموسم الثالث من الدراما الاجتماعية المشوقة “المنصة”، وذلك ابتداءً من الأول من يونيو، حصرياً على قناة “أبوظبي”، وتطبيق “ADTV” الرقمي، عند منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات (11 مساءً بتوقيت السعودية).

ويشارك في بطولة الموسم الثالث، المكون من 8 حلقات، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، أبرزهم: معتصم النهار، وسلوم حداد، وعبدالمحسن النمر، وأحمد الجسمي، وسيد رجب، وسامر إسماعيل، ومنى واصف، وباسم ياخور، وخالد القيش، وياسر النيادي، ومهيرة عبدالعزيز، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو، وإخراج ياسر سامي.